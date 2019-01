Botsing tussen twee auto's op Lorentzplein, bestuurder gaat ervandoor

Armeens gezin Tamrazyan koestert weer hoop

19 januari ‘Oh happy day’, klinkt het blijmoedig uit de kelen van het groepje kerkgangers vanmorgen in de buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag. En een happy day is het, stelt ook predikant Theo Hettema. ,,Met de steun van het CDA voor versoepeling van het kinderpardon is een kabinetsmeerderheid vóór. Het vlammetje hoop dat er al die tijd was, brandt weer wat harder.’’