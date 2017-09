Even Vragen Aan'Hagenaar in hart en nieren' Rob Ruggenberg won deze week met Haaieneiland de Thea Beckmanprijs 2017. Zowel de vakjury als de jongerenjury bekroonde hem. Dat was niet eerder gebeurd.

Met welke bekroning was u het meest verguld?

,,Ik wil de vakjury natuurlijk niet voor het hoofd stoten, maar de kinderen zijn mijn lezers. Als zij mijn boek het beste vinden is dat een schot midden in de roos. Maar de combinatie van die twee deed mij ook veel, want tot nu toe waren de kinderen het altijd oneens met de vakjury.''

Uw boeken spelen zich altijd op exotische locaties af. Dus alleen de research moet voor u al een feestje zijn.

,,Nou, die exotische locaties kies ik niet uit omdat het voor mij daar zo prettig toeven is. Ik plaats mijn boeken nu eenmaal graag in de Gouden Eeuw. Omdat het een tijd was waarin Nederland de wereld ontdekte. En andersom. Die botsing van culturen vind ik interessant.''

Toch liggen juist de ontdekkingsreizigers uit die periode nu onder vuur. Steekt dat?

,,Nee hoor, in een aantal gevallen is dat zeer terecht. Onze geschiedenis staat nu eenmaal bol van zwarte bladzijden.''

Is het niet erg makkelijk om mensen uit de 17de eeuw met de kennis van nu de maat te nemen dan?

,,Soms wel. Iemand als Jan Pieterszoon Coen werd ook toen in sommige kringen al wel gezien als een nietsontziend bevelhebber daar in Batavia. Ik vind die discussie nu wel verhelderend. Zolang het tenminste niet uitdraait op een wedstrijdje moreel superieur zijn.''