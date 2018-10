Bourgondiër met een gezonde missie is bijna nooit thuis

Het hoekpandje, waarin haar ‘healthy fast food’- zaakje Goed Eten is gevestigd, heeft gelukkig het gezellige huiskamergevoel, zodat ze zich er thuis voelt. Al vier jaar is Jitske hier bijna zeven dagen per week te vinden, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. ,,Het is dat mijn bed ergens anders staat, anders had ik hier gewoond’’, lacht de 33-jarige onderneemster. ,,Ik ben heel toegewijd en nogal een workaholic.’’



Aan de leestafel van haar huiskamerzaakje in de Haagse Reinkenstraat bladert ze door een boek met Vietnamese recepten, terwijl ze wacht op haar lunch. Dit wordt de Easy Cheesy, een risotto van drie soorten rijst en kaas. Stiekem is dit haar lievelingsgerecht, alhoewel niet het allergezondste op het menu vanwege de kaas. ,,Ik ben echt een Bourgondiër en hou erg van kaas. Maar meestal eet ik hier falafelschotel met bonen en Mexicaanse kruiden. Toch nog net iets gezonder.’’