Bouw busplatform op station flink vertraagd

In de brief staat dat de gemeente sinds november 2017 in gesprek is met bouwbedrijf KWS omdat er, vanuit de gemeente, zorgen waren over de voortgang. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft KWS andere mensen op het project gezet. Ondanks deze veranderingen kan het bouwbedrijf de klus niet klaren voor het einde van dit jaar.



De gemeente is niet blij met de vertraging en wil opnieuw in gesprek met KWS. ,,Er moet vastgesteld worden dat de opdrachtnemer met zekerheid in staat is om aan de nieuwe afspraken te voldoen'', aldus de gemeente.



Het nieuwe busplatform is ontworpen door bureau Benthem Crouwel Architecten, dat ook verantwoordelijk is voor de stationshal. De oude grote ijzeren kap wordt vervangen voor een fris wit dak van staal, dat aansluit op de hal van het station waar reizigers dan ook op de bus kunnen wachten.



Vanuit die hal zijn de bussen straks ook beter te zien, want de haltes worden een slag gedraaid. Ook de Erasmuslijn naar Rotterdam zal op het platform aankomen.



De opgelopen vertraging heeft overigens geen gevolgen voor het huidige busvervoer in de stad.



