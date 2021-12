Bouw je betere woningen, of zoek je betere bewoners?

Rain down on me van Kane in opening van Top 2000: Inbox van Dinand Woesthoff ‘overspoelt’

De inbox van Dinand Woesthoff overspoelt vandaag nadat vannacht de aftrap van de Top 2000 werd gegeven. Dat schrijft de Hagenaar op het sociale medium Instagram. De melodie van het nummer Rain down on me van Kane, waar Woesthoff zanger van was, was op het einde van de opening te horen.

