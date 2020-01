Bouw sociale huurflats Leidschendam duurt nog even: Raad steggelt over locatie

Met een plan om nieuwe sociale huurflats te bouwen in de wijk Prinsenhof en op het Fluitpolderplein in Leidschendam gaat voorlopig niets gebeuren. Het gemeentebestuur heeft twee plekken uitgezocht waar de huurflats moeten komen, maar daar hebben raadsleden grote moeite mee.

Bianca Bremer van GBLV is het meest uitgesproken in haar ongenoegen. ,,Er staan in die buurt al zoveel sociale huurflats. We weten dat mensen klagen over de veiligheid. Er wonen veel kwetsbare mensen. Ik vind het niet verantwoord om daar nog meer sociale huurwoningen bij te zetten. En waarom is er alleen in Leidschendam gekeken en niet in Voorburg?''

Volgens wethouder Jan Willem Rouwendal is niet zomaar gekozen voor juist die plekken. ,,We hebben de hele gemeente gescand en zijn hierop uitgekomen omdat het de enige locaties zijn waar we de noodzakelijke meters kunnen maken.'' Maar niet zonder eerst 150.000 euro uit te trekken voor een onderzoek naar de mogelijkheden van die bouwlocaties, vinden de raadsleden. Voor dat bedrag wil Rouwendal hun goedkeuring.

,,Waarom zoveel serieus geld voor onderzoek?", vraagt Bremer. ,,Je kan toch zeggen: daar is de grond, wie biedt?”