Bouw Spuiforum stilgelegd: spoedberaad op stadhuis

,,Er wordt niet meer gebouwd zie ik'', meldt een bron op het stadhuis. ,,Dus ik ben heel benieuwd.'' Vanavond komt het college van burgemeester en wethouders bijeen om over de bouwstop te praten.



Verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (HSP) moet dan uitleg geven over de nieuwste ontwikkeling bij het meest gevoelige politieke dossier van Den Haag. Mogelijk is het al langer lopende conflict tussen de gemeente en de aannemer geëscaleerd.



Eerder dit jaar meldde deze krant dat de gemeente en bouwer Cadanz steggelen over 8 miljoen euro aan meerkosten. De zaak ligt voor bij de Raad van Arbitrage. Die beslist wie voor die kosten opdraait. Wijsmuller zelf was daarover deze zomer nog heel positief: ,,We hebben een goed contract, dat gaat goed.''