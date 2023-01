Bouw van duizenden woningen vertraagd door stikstofregels: ‘We lopen achter de feiten aan’

Opknap­beurt Schevening­se boulevard per direct stilgelegd door stikstof

Eerst kritiek op de renovatie van het Binnenhof vanwege de stikstofuitspraak en nu is de vernieuwing van de boulevard in Scheveningen per direct stilgelegd. De schop kan op zijn snelst na de zomer van 2023 de grond weer in.

29 november