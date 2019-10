Bouw van Galvanischool ligt tijdelijk stil na faillissement van Schouten Bouw

De basisschool aan de Galvanistraat is al jaren onverminderd populair onder ouders uit de buurt en daarbuiten. Het schoolbestuur besloot daarop om over te gaan tot grootschalige verbouwing en uitbreiding van het pand uit 1914. Dat staat nu stil. ,,Het klopt dat er momenteel geen bouwwerkzaamheden gaande zijn vanwege het faillissement van Schouten Bouw'', zegt Wiely Hendricks namens De Haagse Scholen. ,,We zijn met haastige spoed op zoek naar een vervangende aannemer, ook omdat we ervan uitgaan dat er geen doorstart komt van Schouten Bouw.''