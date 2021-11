Bouw van restaurant Pavarotti XXL in Kijkduin kan beginnen

Pavarotti opende in 2016 zijn eerste vestiging in Zoetermeer. Het restaurant identificeert zich met versbereide Italiaanse gerechten tegen een schappelijke prijs. In 2018 volgde een filiaal in het oude stationsgebouw van Delft, sinds vorig jaar heeft ook Leiden een vestiging en onlangs opende in de Westfield Mall of The Netherlands in Leidschendam een Pavarotti Dolce ijsrestaurant.