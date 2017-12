Bouw van Spuiforum gaat op 8 januari weer door

Ruim een week geleden bleek dat de bouwer van het nieuwe onderkomen voor het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en Nederlands Danstheater plotseling had stilgelegd. Een dag later liet Wethouder Wijsmuller weten dat er ‘een issue’ was waarover voortdurend constructief overleg wordt gevoerd.

Ruzie

De ruzie ging over het technisch ontwerp van de afbouw van het Spuiforum en de mate waarin de bouwer dat wilde accepteren, suggereerde de wethouder. ,,We hebben de dagen voor de kerst en de dagen na de kerst meerdere keren met elkaar gepraat’’, zei Wijsmuller gisteravond . En we zijn eruit gekomen.’’

De oppositiepartijen in de gemeenteraad waren verontwaardigd over de uitleg van de wethouder. ,,U heeft wel de pers geïnformeerd vorige week, maar ons niet. Toen niet, daarna niet, tot net nog steeds niet,’’ zei SP-raadslid Aisha Akhiat die het spoeddebat over de bouwstop vorige week had aangevraagd.

Summier