Bouw van woontorens naast station CS nabij: ‘Ik vrees dat gemeente weer gaat bijlappen’

‘Laat Den Haag meebetalen aan verbreding Wippolder­laan’

Het geduld van Westlandse en Haagse forenzen wordt ernstig op de proef gesteld. De langverwachte verbreding van de Wippolderlaan (N211) tussen Wateringen en Den Haag is op zijn vroegst eind 2026 klaar, een jaar later dan gepland. Dan moet alles meezitten, want verschillende overheden stoeien over de verdeling van de kosten. Die lopen mede als gevolg van de inflatie gierend uit de hand.

11 januari