Bouwblunder met 427 levensgevaarlijke ruiten in mega-ministerie Rijnstraat opgelost met plakfolie

De Rijnstraat, de belangrijkste doorgang vanaf het Centraal Station naar het centrum, moest afgelopen jaar tientallen keren bij harde wind op slot omdat meerdere ruiten in het glazen gebouw van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat spontaan breuken vertoonden. Het Rijksvastgoedbedrijf en beheerder PoortCentraal vreesden ongelukken met vallend glas op mensen. Al maanden werd om de twee uur een inspectieronde gelopen.

‘Slachtoffers’

De middenstanders in de Rijnstraat - ‘wij zijn de slachtoffers’ - sloegen alarm. Zij liepen bij de afzettingen gigantisch veel inkomsten mis, omdat duizenden voetgangers de straat steeds moesten mijden. De gemeente eiste dit voorjaar een oplossing.

Die is nu gevonden, aldus een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf. ,,Uit onderzoek van TNO bleek dat de oorzaak van de ruitbreuken hoogstwaarschijnlijk het uitzetten van de kitvoegen door verhoogde temperaturen is”, zegt hij. ,,Vervormingen in de voegen tussen de ruiten kunnen leiden tot ruitbreuken. Door het voegwerk deels te vervangen vermindert zeer waarschijnlijk de kans op ruitbreuken”, aldus de zegsman. Ook wordt veiligheidsfolie aangebracht.

Bouwblunders

PoortCentraal draait op voor de herstelkosten, stelt het Rijksvastgoedbedrijf. ,,Zij zijn verantwoordelijk voor de renovatie en exploitatie.” Het is niet bekendgemaakt of er rechtszaken lopen vanwege bouwblunders door aannemers of leveranciers.