Bouwblunders mega-ministerie blijven voorbijgangers en winkeliers kwellen: hoe vaak moet het nog dicht?

,,We blijven slachtoffers’’, zeggen de winkeliers in de Rijnstraat. Het is een verhaal waar maar geen einde aan wil komen. Nadat afgelopen zomer vier loodzware ruiten knapten in de glazen gevel van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat, deed TNO onderzoek naar de oorzaak. Maar de angst voor meer vallend glas blijft onverminderd groot. Uit angst voor de scherven gaat de onderdoorgang bij storm daarom - op last van het Rijksvastgoedbedrijf - nog steeds regelmatig dicht. Duizenden voorbijgangers moesten al tientallen keren omlopen en middenstanders derven steeds opnieuw inkomsten. Zondag blokkeerden beveiligers in gele pakken urenlang de straat bij een rood-witte versperring.



,,Je moet het maar gewoon nemen zoals het is: ‘pech voor jullie, én de mazzel’.’’ Dat is volgens winkelier Ron Lauwers van Java Schoenservice de boodschap van het Rijksvastgoedbedrijf. Schadeclaims indienen heeft geen zin, zegt Lauwers namens de winkeliers. ,,We hebben geen schijn van kans. Het is arrogantie van het Rijksvastgoedbedrijf. Jullie hebben een advocaatje? Wij hebben er ook één: een betere en we vegen jullie zo van tafel’.’’