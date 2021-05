Bouwcontainers in brand gestoken in Haagse Klimopstraat

Zoveel boetes voor het overtreden van de avondklok zijn er in jouw gemeente uitgedeeld

1 mei Van de vier grote steden in Nederland werd er in Den Haag relatief het minste aantal boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. Per duizend inwoners werden er 9,3 op de bon geslingerd. In studentenstad Delft waren dat er 10,4 per duizend inwoners.