‘Bouwdewijn’ Revis is de bomensloper van Den Haag

Van wethouder Revis circuleren enkele bijnamen. ‘Bob de Bouwer’ wordt hij genoemd, vanwege zijn bouwlustige inborst. Dat vinden we ook terug in bijnamen als ‘Mr. Gamma’ of ‘Boudewijn Praxis’. Zijn enorme dadenkracht levert hem ook de koosnaam ‘De Gebroeders Bever in z’n eentje’ op. Zelf vind ik ‘Bouwdewijn’ simpel en doeltreffend. Los van zijn ambitie om als een jekko beton te storten, staat de wethouder bovenal bekend als de bomensloper van Den Haag. Hoewel dat in de praktijk mee schijnt te vallen. Ik sta persoonlijk op het standpunt dat iedere boom in deze stad moet worden bevochten. Beton en bomen: mocht er ooit een autobiografie verschijnen over Boudewijn Revis, dan zal dát de titel zijn.