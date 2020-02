Bouwen én groen behouden, het wordt een helse klus

Het wordt een helse klus. Misschien wel de moeilijkste die Den Haag de komende jaren te klaren heeft. Hoe kunnen we tienduizenden broodnodige huizen bouwen en tegelijkertijd die prachtige natuurparken aan de randen van de stad - Solleveld, Meijendel, Westduinpark - beschermen tegen de verschraling, tegen het doemscenario van een doods landschap waar alleen nog maar brandnetels groeien? Sinds de uitspraak van een rechter eind mei vorig jaar is het probleem in Nederland tot een heuse crisis uitgegroeid. Eenvoudig gezegd: we mogen nu geen huizen meer bouwen of wegen verbreden als door die activiteiten te veel extra stikstof neerdaalt in onze toch al zo kwetsbare Natura 2000-gebieden.



Landelijk, provinciaal en lokaal wordt er panisch gezocht naar oplossingen. Een keur aan groene en rijpe plannen passeert de revue, van heel klein en heel lokaal ('geef het parkeerterrein bij het Zwarte Pad in Scheveningen terug aan de natuur') tot groot en grensoverschrijdend: maak Europese afspraken over die vervuilende zeescheepvaart.