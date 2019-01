Bouwen ze ook voor mensen die geen huur kunnen betalen?

‘Dan liever de lucht in’ was niet alleen het motto van generaal Van Speijk, die zijn schip vol kruit opblies in de Antwerpse haven, maar ook van het huidige college. ‘De skyline zal ingrijpend veranderen’, peinst Leen. ‘Op straatniveau zal het in Den Haag gaan waaien als nooit tevoren.’ Toegegeven, wie nu al langs de torens in het centrum fietst, moet beschikken over de conditie van een kooivechter.