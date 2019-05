Bouwer Kulturhus failliet: ‘Angst voor verzegelen is groot’

Het Kulturhus moest het pronkstuk worden voor het dorp en een voorbeeld voor de rest van het land van de stichting Slim Scholen Bouwen. Maar de bouwer is failliet en het resultaat is een groot aantal gedupeerde toekomstige gebruikers, die toch al vertraging op vertraging te verwerken kregen.



De gemeente Leidschendam-Voorburg zit behoorlijk met de situatie in haar maag: tien jaar praten over het belangrijke gemeenschappelijke onderkomen voor een basisschool, kinderopvang, bibliotheek, consultatiebureau, soos voor ouderen en andere voorzieningen én 3 miljoen euro verder is het gebouw onbruikbaar.



,,Er is nu besloten om het werk te laten afmaken door een andere partij”, zegt een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen. ,,De gemeente vindt het belangrijk dat de gebruikers er zo snel mogelijk in kunnen. We doen ons uiterste best om dit nog deze maand af te ronden. Alleen de peuterspeelzaal verhuist pas in de zomer als hun speelplein klaar is.”



Wat de extra kosten worden en of dat geld terugkomt is nog onduidelijk. ,,Er wordt door de rechtbank een curator aangesteld om de financiële gevolgen van het faillissement van Slim Scholen Bouwen in beeld te brengen.”