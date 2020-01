Bouwer mist regie bij Binckhorst: ‘Het is niet goed doordacht’

Een pril bouwplan van BPD (Bouwfonds Property Development) en AM voor een school op de Binckhorst kan zomaar weer in duigen vallen, als geen schoolbestuur dat specifieke pand wil. ,,We missen een regisseur'', zegt Wicher Mol van BPD.

Bouwers AM en BPD lekten deze week dat zij een school van 4000 vierkante meter kunnen bouwen in de nieuwe wijk Binckhorst. Maar een gebruiker hebben we niet, schetst Wicher Mol van BPD: ,,We zijn van goede wil. We denken dat hier een school kan, maar als we geen schoolbestuur vinden, gaan we niet bouwen.''

BPD en AM worstelen net als andere vastgoedmensen met de nieuwe Omgevingswet, zegt Mol. De nieuwe wijk Binckhorst is een testgebied in aanloop naar de nieuwe Omgevingswet. Die treedt landelijk in 2021 in werking. Niet de overheid neemt dan de leiding bij de ontwikkeling van voorzieningen, zoals scholen en sportfaciliteiten, maar de markt. Dat heet uitnodigingsplanologie.

Ondoordacht

Onlangs was er al reuring over de nieuwe wet. Vijfduizend huizen worden op de Binckhorst gebouwd, maar niemand maakte een plan voor voorzieningen. ,,Als je het aan de markt overlaat, gebeurt er niks'', waarschuwde vastgoedman Phlip Boswinkel van Local. ,,Het is niet goed doordacht'', zegt Daniël Scheper (D66). ,,De gemeente draait de Binckhorst de nek om.''