Bouwers gaan beschadigd Malieveld herstellen

Het veld zelf heeft nieuwe schade opgelopen in de toplaag. Vooral het deel waar grond door de actievoerders op het gras werd gestort, vraagt om extra inzet. Grond in Verzet heeft de grond weliswaar weer opgeruimd, maar herstel van dit deel vraagt een intensieve behandeling. Het moet eerst worden uitgevlakt en daarna mogelijk worden aangevuld.

Lage temperaturen

De komende weken zullen naast deze grote plek ook de andere beschadigde delen van het veld worden geëgaliseerd en worden ingezaaid met graszaad dat ook bij lage temperaturen ontkiemt. Het doel is om op de korte termijn het Malieveld voor de aankomende evenementen in een zo goed mogelijke conditie te brengen. Voor het echte herstel zal in een later stadium het hele veld belucht en ingezaaid moeten worden.

Er is geen nieuwe schade ontstaan aan de door de acties van de boeren zwaar beschadigde taluds en in de Koekamplaan. Dit komt omdat de zware voertuigen door begeleiding van Grond in Verzet en de politie via de toegangswegen het Malieveld zijn opgereden. De herstelwerkzaamheden zullen hier pas in het late voorjaar beginnen als het droger is en de temperatuur weer gaat stijgen. Al eerder maakte Staatsbosbeheer bekend dat de agrarische sector de taluds zelf gaat herstellen en 9000 euro bijdraagt aan het herstel van de door hun aangebrachte schade aan het grasveld.