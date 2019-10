Bouwers Scheveningen vragen jaar na vonkenregen vergunning voor twee vreugdevuren

De aanvraag van zowel Scheveningen als Duindorp is ingezien door het AD. In Duindorp willen ze het bij één, klein, vreugdevuur houden, maar de organisatoren van het dramatisch verlopen Scheveningse vuur nemen daar geen genoegen mee, en willen twee stapels. Eerder kondigden ze al aan dat ze meerdere stapels wilden bouwen, maar toen zei woordvoerder Ab Massa dat dit iets voor de toekomst was, en dat het komende jaarwisseling bij één vuur zou blijven. Maar uit de aanvraag blijkt dat dit verhaal niet klopt, en dat er wel twee vuurstapels moeten komen.

Beide stapels moeten een omvang krijgen van tien bij tien bij tien meter, staat in de aanvraag. Dit is de maximale omvang die de gemeente al heeft gelast nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in kaart bracht wat er vorige editie allemaal misging.

‘De organisatie is verantwoordelijk voor de bouw’, schrijft Stichting Vreugdevuur Scheveningen in een toelichting. ‘Zij is zich er goed van bewust en heeft goed nagedacht over dat er veel moet veranderen in de omvang. Daarom is gekozen voor twee vuren.’

Opvallend is dat de bouwers meer hout op het strand willen aanvoeren dan nodig is voor twee stapels van 10x10x10, namelijk 2500 kubieke meter. Voor één stapel is duizend kuub aan pallets nodig.

Veiligheidsplan

Bij de aanvraag van Scheveningen ligt een uitgebreid veiligheidsplan, waarin rekening gehouden is met meerdere probleemscenario’s, van een terroristische aanslag tot zakkenrollerij. In geval van zware regen wil de organisatie zelfs poncho’s uitdelen aan de 5000 tot 10.000 bezoekers die tijdens het evenement worden verwacht.

Bezwaar

Sinds vandaag liggen de vergunningaanvragen van Scheveningen en Duindorp ter inzage in het stadhuis. Daar meldde zich vanochtend al de eerste bewoner die van plan is bezwaar in te dienen tegen een evenementenvergunning.

De vrouw had, net als haar buren, duizenden euro’s schade, ,,en we zijn nog steeds bezig met de afhandeling daarvan. In de hele straat zijn bijna alle auto’s total loss verklaard, maar de verzekering vergoedt maximaal de dagwaarde.” Sommige buren stellen de gemeente aansprakelijk voor de rest van de schade. ,,Maar we hebben daarover nu, tien maanden later, nog steeds niets gehoord. Maar ondertussen wordt er wel een nieuw feestje georganiseerd. Dat vind ik zo schandelijk, dat ik alleen al uit principe bezwaar indien.”