Bouwers van Scheveningen manen achterban tot rust: ‘Jongens, laten we het gezellig houden’

,,Nu wordt het oorlog’’, vreest Matty Wentzel omdat het vreugdevuur niet doorgaat. De Scheveninger vertelt hoe hij vorig jaar tijdens de vonkenregen met zijn tuinslang in de weer was om te voorkomen dat zijn schutting of het huis van de buren vlam zou vatten. Miljoenen gloeiende kooltjes dwarrelden neer en resten liggen nog steeds in zijn tuin, wijst hij. De lak van zijn auto verschroeide.