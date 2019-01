Bouwers vreugdevuur Scheveningen: We willen volgend jaar weer een vreugdevuur

De organisatie zegt de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling te betreuren ,,Dit was zeker niet de intentie, we zijn geschokt en verslagen. Het is voor ons een groot raadsel wat er is gebeurd. We zullen alle medewerking verlenen aan het onderzoek van de gemeente.”

De bouwers herkennen zich niet in de uitspraken van burgemeester Krikke dat er stiekem ‘s nachts doorgebouwd zou zijn. Woordvoerder Peter van Zaanen: ,,Als het te gevaarlijk zou zijn geweest om de stapel aan te steken, zouden we dat absoluut niet gedaan hebben.” Volgens de organisatie was de brandweer eerder op de dag langsgekomen om de stapel te bekijken en kon het vuur 's nachts gewoon aangestoken worden.

Komende jaarwisseling komt er, als het aan de organisatie, gewoon weer een vreugdevuur op het Scheveningse strand. ,,Een traditie is een traditie. Maar we willen wel alle zorgen wegnemen, dat dit nooit meer gebeurt.”

Quote Ik heb gewoon maar een getal genoemd. Het is een competitie. Het was eigenlijk een beetje onzin

Het is volgens de bouwers nog niet bekend hoe hoog de stapel exact was. In een filmpje dat via sociale media circuleert, wordt gezegd dat er een hoogte van ongeveer 48 meter was bereikt, terwijl 35 meter was toegestaan. ,,Ik heb gewoon maar een getal genoemd. Het is een competitie. Het was eigenlijk een beetje onzin. Het is niet duidelijk hoe hoog de stapel was. De gegevens worden door het meetbedrijf op papier gezet. Het definitieve aantal meters en kuubs hebben we zelf niet.”

De persconferentie ging verlaat van start doordat voorzitter van bewonersorganisatie Wijkoverleg Scheveningen-Dorp, Jan Lautenbach, de zaal niet wilde verlaten. De politie is gebeld om de man uit het gebouw te zetten. De organisatie zegt dat omwonenden op een later moment geïnformeerd worden.

Drama

De organisatie van het vreugdevuur in Scheveningen overlegde vandaag met haar bouwers, zo'n 80 tot 100, over de uit de hand gelopen gebeurtenissen in de nieuwjaarsnacht. Woordvoerder Peter van Zaanen noemde de vonkenregen in de verwoestende feestnacht eerder vandaag ,,een drama’'. Bijna ging het oude Scheveningen in rook op. Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen. ,,De schok is enorm”, zegt hij. ,,Nog steeds.’’

,,Dat er een fenomeen als ‘vuurtornado’s’ bestond had niemand gedacht”, zegt hij. Beelden waarop de tornado’s met hun zinderende hitte rondwaren zijn door de BBC, die toevallig ook filmde bij het feest, beschikbaar gesteld aan de organisatie voor een analyse.

De schuldvraag wilde Van Zaanen eind van de middag nog niet beantwoorden. ,,Er loopt een onderzoek en dat zullen we eerst afwachten.’’

Bekijk hieronder de beelden van de vuurkolken en de vonkenregen:

