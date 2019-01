Bouwers vreugdevuur: We wisten niets over afspraken

De bouwers van het vreugdevuur in Scheveningen hebben gisteravond verrast gereageerd op de bekendmaking van afspraken over de vuren door burgemeester Krikke in het Haagse programma De Hofbar van Rutger Castricum. Volgens de bouwers wisten zij niet dat Krikke de afspraken bekend zou maken en waren zij naar eigen zeggen niet op de hoogte van de inhoud van de afspraken uit 2016.

De burgemeester kwam gisteren terug op haar besluit om de afspraken niet te openbaren. ,,Het is goed dat niet alleen de Haagse gemeenteraad, maar ook de bewoners het convenant met de afspraken over de vreugdevuren kunnen lezen’’, zei Krikke gisteren tegen deze krant.



De bouwers reageerden in het tv-programma verrast op het besluit van Krikke om de afspraken toch te openbaren. ,,Ze heeft dit totaal niet met ons besproken.’’ Dit terwijl Krikke zou hebben gezegd deze alleen te openbaren in overleg met de bouwers. ,,Er is niet met ons gebeld, gesproken of gemaild.’’

Nieuwe regels

In de afspraken, die dateren uit 2016, staat dat de instanties moeten ingrijpen als de bouwers de regels overtreden. ,,Het convenant wordt elk jaar preciezer’’, volgens Krikke. ,,Dat is te zien aan de nieuwe regels die we elk jaar toevoegen.’’ Toch is er niet ieder jaar een nieuwe handtekening gezet. ‘Vreemd’ vindt Castricum. ,,Dat schept wel een hoop verwarring.’’ Dit omdat er elk jaar nieuwe bouwers zich aansluiten bij de organisatie, die dan dus nooit hebben getekend voor het bestaande convenant.

De bouwers reageren op de uitspraken van de burgemeester. ,,Ik heb gewoon het idee dat er iets niet klopt’’, zegt Ab Massa van de organisatie Vreugdevuur Scheveningen. ,,Zo hebben wij het convenant op voorhand niet gezien. Ik zag het gisteravond voor het eerst. Daarnaast is er het hele jaar ook nooit over gesproken tijdens de bijeenkomsten met de gemeente.’’

Ook bouwer Dennis Rog geeft aan het convenant nooit eerder te hebben gezien. ,,Als je een handtekening zet in 2016, dan gaat dat over het jaar 2016/2017.’’ Niet over de jaren erna. ,,Dan moet je elk jaar een nieuw convenant opstellen waar je een handtekening onder moet zetten zodat het up-to-date is.’’

Geen rechten

In het tv-programma kwam duidelijk naar voren dat het bestaande convenant jaar na jaar geldig is. Dat is dan weer tegenstrijdig met wat er verderop in de tekst staat, waar duidelijk staat dat het convenant alleen betrekking heeft op de jaarwisseling van 2016/2017. Daarnaast staat ook te lezen dat er geen rechten kunnen worden verleend voor komende jaarwisselingen.

In de tussentijd zijn de regels rondom de afmetingen al lang anders, volgens de bouwers. ,,De enige afspraken waar de bouwers duidelijke informatie over hebben gekregen is dat het maximaal 10.000 kuub mag zijn en dat de breedte 22 meter mag zijn. Dat was voor dit jaar. Maar over de maximale hoogte is niets gezegd.’’

Scheidsrechter

Tijdens de bouw focussen de bouwers zich vijf dagen lang op het maken van de toren. ,,De gemeente is daarin de grote scheidsrechter’’, zegt Rog. ,,Als de burgemeester zegt tot hier en niet verder, dan hebben wij ons daaraan te houden, anders komt de veiligheid in het geding.’’

De bouwers hebben op de avond zelf geen contact gehad met de brandweer. Pas om 03.00 uur kwam de brandweer vragen of ze het vuur mochten blussen. ,,Toen vroegen wij waarom ze dit niet twee uur eerder al gedaan hadden. Maar we gaven ze uiteraard toestemming om te gaan blussen.’’ De bouwers vinden dat de verantwoordelijkheid in dit geval bij de brandweer ligt. Maar ook de burgemeester had moeten ingrijpen, geven zij aan.

Als het bouwen van de torens in de toekomst niet door kan gaan, zou dat volgens de bouwers ontzettend jammer zijn. ,,We leven er elk jaar weer naartoe, maar het belangrijkste is nu dat het onderzoek heel snel wordt afgerond zodat we verder kunnen. Dan pas kunnen we gaan nadenken over hoe het evenement er in de toekomst uit gaat zien.’’

