Bouwers vreugdevuur zeggen geen eerlijke kans te hebben gehad: ‘Geen onderhandelingsruimte, geen millimeter’

De bouwers hielden lange tijd hun kaken op elkaar nadat het nieuws naar buiten kwam dat zowel het vreugdevuur in Duindorp als het Scheveningse vuur komende jaarwisseling niet door kan gaan. Vanavond kwam daar verandering in.

De bouwers van het vreugdevuur in Scheveningen waren te gast bij televisieprogramma De Hofbar van PowNed. De bouwers schoven aan bij presentator Rutger Castircum. Ook zouden de collega’s van het vreugdevuur in Duindorp komen, maar die hebben zich op het laatste moment afgemeld.

Dag en nacht hebben de bouwers van het vreugdevuur in Scheveningen afgelopen weken aan de vergunningsaanvraag gewerkt. Een boekwerk van ruim 200 pagina’s, volgens de bouwers. Toch werd de aanvraag niet goedgekeurd. Dit omdat de bouwers niet konden voldoen aan de eisen van de gemeente die onder meer betrekking hebben op stikstofuitstoot, een aansprakelijkheidsverzekering en crowdmanagement. Bouwer Wesley geeft aan de eisen van de gemeente deels realistisch te vinden en deels niet. Zo vond hij het onbegrijpelijk dat bij het onderdeel crowdmanagement ook de boulevard van Scheveningen werd meegenomen en is volgens hem een aansprakelijkheidsverzekering niet realistisch, maar wel begrijpelijk. De bouwers vinden dat ze geen eerlijke kans hebben gehad. ,,Er was geen onderhandelingsruimte, geen millimeter.”

Quote De bouwers zijn klemgezet Willem van der Werf

Aan tafel zat ook advocaat Willem van der Werf, die de zaak rondom de vergunningaanvraag heeft bekeken. Hij geeft aan verbaasd te zijn over wat er op papier is gezet. ,,Eigenlijk is er geen beslissing genomen, want het is nog niet op schrift gesteld.” Dat komt volgens Van der Werf pas na de jaarwisseling zodat er geen bezwaar kan worden maken. ,,De bouwers zijn klemgezet. Een prematuur bezwaarschrift is wat ze nu nog kunnen doen.”

Ongeregeldheden

Sinds het afblazen van het vreugdevuur op Duindorp zijn er met grote regelmaat ongeregeldheden in de Haagse wijken. Er zijn al tientallen aanhoudingen verricht en de brandweer is al meer dan 200 keer uitgerukt voor brandjes. Op de vraag of de heren aan tafel betrokken zijn bij de rellen die na het afgelasten van het vreugdevuur uitbraken zeggen zij stellig nee. Kevin distantieert zich ervan. ,,Ik keur het niet goed, maar begrijp ze wel”, zegt Wesley. ,,Bij vreugdevuren worden overleden mensen herdacht. Ze hebben geen besef wat ze van de mensen afnemen.”

Of er plannen zijn om tijdens de jaarwisseling te rellen weten de bouwers niet. ,,Wij zijn de organisatie van het vreugdevuur, de rest interesseert mij niets”, zei Wesley.

