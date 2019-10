Bouwers woensdagochtend al om zes uur naar Malieveld

De bouwsector wil in Den Haag duidelijk maken welke desastreuze gevolgen de maatregelen hebben rond stikstof uitstoot en PFAS, de verzamelnaam voor schadelijke stoffen in de grond die daardoor niet verplaatst mag worden.



,,Het Malieveld is om zes uur open en dan willen we er al zijn. Het is de bedoeling dat we om drie uur ’s middags Den Haag weer verlaten. Maar ja, dat is het plan. We zullen in de praktijk moeten zien hoe dat gaat”, zegt Arnold Tuytel, woordvoerder van de actiegroep Grond In Verzet.