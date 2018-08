Bouwplannen moeilijker in te zien door nieuwe privacywet

Wie een vergunningsaanvraag voor bijvoorbeeld de bouw van een schuur bij de buren ziet, wil daar natuurlijk het fijne van weten. Toch is het met de nieuwe privacywetgeving lastiger om gedetailleerde tekeningen te bekijken. Kon dat tot dit voorjaar nog gewoon via de computer, nu is een gang naar het gemeentehuis onvermijdelijk, omdat onder meer namen, e-mailadressen en telefoonnummers op de tekeningen kunnen staan.



Die beperking vindt bewonersvereniging Archipel Willemspark, vervelend. ,,Volgens mij weet de gemeente niet hoe ze hiermee om moet gaan”, vertelt David Struik van de bewonersvereniging. ,,Maar als een buurman een aanvraag doet voor een uitbouw van zijn woning, wil je wel weten waar die precies komt, hoe groot die is en hoe die eruit gaat zien.”



Het zijn echter niet alleen omwonenden die graag gedetailleerde tekeningen willen zien van bouwplannen. Zo beschrijft een architect die veel in Den Haag werkt: ,,Stel dat een bestaande woning in 2012 is verbouwd en de buren daaronder of daarboven willen iets gaan verbouwen, hoe zit het dan met de constructie? Dat moet ik kunnen inzien.”