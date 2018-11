Bouwvakker gewond op bouwplaats Spuiforum

ADO optimis­tisch over herstel ondanks verlies

17:18 ADO Den Haag heeft over het seizoen 2017-2018 een verlies van 3,1 miljoen euro geleden. De eredivisieclub is desondanks optimistisch over het financieel herstel, omdat het verlies een stuk lager ligt dan de 4,5 miljoen euro dat gebudgetteerd was.