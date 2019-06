Bouwvakker overleden aan verwondingen na ongeval op bouwplaats RijnlandRoute

Uitleg voor omwonenden over werk aan het spoor tussen Rijswijk en Delft-Zuid

14:04 Na jaren voorbereidingen begint op korte termijn de verdubbeling van het spoor tussen Rijswijk en Delft-Zuid, het NS-station dat als gevolg van deze uitbreiding een grote metamorfose krijgt. ProRail ziet in de operatie aanleiding om omwonenden bij te praten over het project. Dat gebeurt woensdag 19 juni vanaf 19 uur bij stichting Perspektief aan de Vulcanusweg 277 in Delft.