Bouwvakker overlijdt bij werkzaamheden op bouwterrein, aannemer Stebru ‘diep geschokt en verdrietig’

Bloedspoor leidt politie naar huis waar vrouw (37) zich verschuilt na overval op Haagse avondwin­kel

Een medewerker van een avondwinkel in Den Haag is zaterdagavond gewond geraakt bij een overval. De dader was gevlucht, maar door een spoor van bloed konden agenten niet veel later toch een verdachte aanhouden. Het gaat om een 37-jarige vrouw uit Den Haag.

29 januari