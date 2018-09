Bouwvakker werkt 14 uur per dag en slaapt op bouwplaats Hindoetempel

NIDA: Den Haag moet duidelijk­heid geven over aanpak extremis­ten

12:59 De Haagse politiek partij NIDA wil duidelijkheid over het beleid rond en de aanpak van verwarden en extremisten. Volgens de partij is er na de onterechte aanhouding van de man die in de Telexstraat ‘Allahu Akbar’ riep onrust ontstaan in de islamitische gemeenschap in Den Haag.