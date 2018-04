Bouwvakker zwaargewond na val van tweede etage

Haagse (17) steekt Honselersdijker (24) na poging diefstal

10:51 Bij een steekincident aan de Van der Goesstraat in Honselersdijk is gisteravond een 24-jarige bewoner gewond geraakt. De man had een verkoopafspraak gemaakt met een Haagse vrouw, die eindigde in een worsteling.