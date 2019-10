Bouwvakkers gaan ook protesteren op Malieveld

Video & update 49-jarige man beschoten in centrum Den Haag, 21-jarige verdachte aangehou­den

12:55 Bij een schietincident in de Grote Marktstraat in het centrum van Den Haag zijn vannacht meerdere schoten zijn gelost. De kogels waren bedoeld voor een 49-jarige man, laat de politie vanmiddag weten. Een 21-jarige man is vanochtend aangehouden.