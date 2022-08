Bouwvergunning aanvragen? In Leidschendam-Voorburg kost dat je maar liefst 662 euro

De verschillen in de kosten voor een bouwvergunning zijn tussen gemeenten extreem groot. Dat concludeert Vereniging Eigen Huis (VEH) na onderzoek. De vereniging onderzocht de bouwleges - dit zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag - in alle 344 Nederlandse steden. Gemiddeld steeg de prijs voor zo’n vergunning met 2,7 procent, al zijn op gemeenteniveau grote uitschieters zichtbaar.

In de regio Den Haag steekt Leidschendam-Voorburg er met kop en schouders bovenuit als het gaat om de kosten voor een bouwvergunning. Inwoners betalen er 662,70 euro. Ook in Wassenaar is een dergelijke aanvraag prijzig: hier moet 636 euro worden afgerekend. Delft is in verhouding weer een stuk goedkoper met 257 euro. In Den Haag hoeven inwoners ‘slechts’ 121 euro te betalen als zij een bouwvergunning aanvragen.