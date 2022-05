Bovenburen moeten woning uit bij lastig vindbare brandhaard in Haags restaurant

Dure Tijd Ben Lachhab biedt maaltijden aan voor een paar euro: ‘Zo hoeft niemand in de stad met honger naar bed’

Tijdens de eerste lockdown in de coronapandemie begon Ben Lachhab met De Participatie Keuken. In zestien weken tijd werden 100.000 maaltijdpakketten voor ouderen zonder sociaal vangnet gemaakt. Inmiddels is het initiatief uitgebreid met Aanschuiftafels in de stad. Mensen kunnen daar voor een paar euro mee-eten. Gezellig én handig in deze dure tijden.

