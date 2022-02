Boze bezetters van dependance Mauritshuis hingen een strop op, maar ‘lintje’ zat er niet in

Bloemenkwe­kers vrezen export vanwege situatie in Oekraïne: ‘Prijzen dalen als een idioot’

Bloemenkwekers in het Westland maken zich grote zorgen over hun handel nu Rusland de Oekraïne is binnengevallen. De grenzen dreigen te sluiten net nu Internationale Vrouwendag (8 maart) met rasse schreden nadert. ,,De bloemenprijzen dalen als een idioot en de gasprijzen stijgen net zo hard, dit is echt heftig.”

24 februari