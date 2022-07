Boze boeren zijn van plan om met tractoren over A4 tussen Den Haag en Rotterdam te rijden

De boeren rijden tijdens de actie met tractoren over snelwegen in het hele land. De A4 tussen Den Haag en Rotterdam is één van de routes die in de actieplannen wordt genoemd. Vroeg in de ochtend was daar nog niks van te merken volgens Rijkswaterstaat, maar als alle plannen waarover online wordt gesproken worden uitgevoerd, kan het nog erg druk worden op de wegen.