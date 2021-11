Boze buren bij uitslaande brand in woning aan Haagse Leyweg: ‘Ik hoop dat hij nooit meer terugkomt’

Ab (71) reed 13 keer naar maan en terug (en is daarmee waarschijn­lijk grootste kilometer­vre­ter van 't land)

Hij is naar alle waarschijnlijkheid de grootste kilometervreter van Nederland. Ab Ouwendijk (71) reed 250 keer de wereld rond ofwel dertien keer naar de maan en terug. De Westlander is al sinds 1971 in dienst bij BosDaalen Transport. De gouden jubilaris is nog altijd dol op zijn baan. ,,Ik hoop er nog wel wat jaartjes aan vast te plakken.”

14:32