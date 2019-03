Boze Haagse oppositie: ‘Wethouder moet deals over hoogbouw stopzetten’

,,De wethouder zet ons op deze manier voor het blok’’, zegt fractieleider Martijn Balster van de PvdA. ,,Boudewijn Revis moet de deals die hij heeft gesloten, of aan het sluiten is, stopzetten of terugdraaien. Want dit kan gewoon niet.’’



Ook Peter Bos van de Haagse Stadspartij is boos. ,,Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Niet alleen passeert de wethouder de gemeenteraad, ook moeten we de stad zorgvuldig betrekken bij zulke verregaande plannen. Dat gebeurt nu niet.''



Volgende week praat de Haagse politiek over de plannen van het gemeentebestuur voor wat tegenwoordig het Central Innovation District heet: het gebied rond de drie Haagse stations - Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Daar wil het stadsbestuur straks drastisch de hoogte in om aan de enorme woningbehoefte in de stad te kunnen voldoen.

Vastgoeddeal

De plannen gaan uit van tal van hoge woontorens. De verschillende raadsfracties hebben daar nog het nodige over te zeggen tegen het stadsbestuur. Alleen heeft dat weinig zin als de uitwerking van de visie al gepubliceerd is en de wethouder op de Internationale vastgoedbeurs in Cannes al goede sier maakt met zijn overeenkomst met projectontwikkelaar KCAP voor de voor de bouw van vijf woontorens rondom station Hollands Spoor, zo menen de oppositiepartijen.



,,We hebben nogal wat vragen. Kan de wethouder bijvoorbeeld garanderen dat er in de torens ook sociale woningbouw komt?’’, vraagt Balster zich af. ,,Van alle experts horen we namelijk dat betaalbare appartementen praktisch onmogelijk zijn in woontorens hoger dan 70 meter.’’ Hij vreest voor het ‘Sonate-effect’. ,,De torens bij het Spuiplein krijgen geen goedkope appartementen. Dat was altijd wel de bedoeling, maar bleek op het laatst niet mogelijk.’’



Peter Bos ziet een tendens bij de wethouder. Ook de Haagse Woonagenda moest gisteren nog vastgesteld worden, terwijl de prestatieafspraken met de corporaties al gemaakt zijn. ,,Daar kunnen we ook niks meer over zeggen. Dat vind ik heel kwalijk.’’