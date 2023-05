Boze man steekt huisarts Vincent neer in praktijk: ‘In mum van tijd werd hij patiënt in levensgevaar’

steekpartij Hagenaar (38) verdacht van poging moord of doodslag op huisarts

De 38-jarige man die dinsdag is aangehouden na een steekpartij in een huisartsenpraktijk wordt verdacht van poging moord of doodslag op een huisarts. Het slachtoffer raakte zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.