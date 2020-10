Boze Schilderwijkers tegen wethouder: ‘Ga lekker naar de Vruchtenbuurt, en laat ons toch met rust’

Onderne­mers Haagse binnenstad furieus over uitstel fietsver­bod: ‘Voor ons is de maat vol’

2 oktober Ondernemers in de binnenstad van Den Haag zijn erg boos. Hen zou door de gemeente zijn beloofd dat er per 1 oktober een fietsverbod zou komen in de smalle winkelstraatjes van het centrum, maar het stadsbestuur heeft ze nu meegedeeld dat het verbod pas volgende maand van kracht wordt. ,,We zijn hier nu al tien jaar mee bezig, voor ons is de maat vol.’’