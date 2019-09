Boze Stadspartij: bouwer woontoren Spuiplein komt met truc onder goedkope appartementen uit

Door de appartementen in de woontoren veel groter te maken dan eerder was afgesproken, zouden de geraamde bouwkosten per woning met ongeveer een ton zijn opgelopen. De appartementen werden daardoor zo duur dat de woningbouwcorporaties er geen heil meer in zagen om ze over te nemen, meent raadslid Peter Bos.

Volgens Bos zou projectontwikkelaar Volker Wessels ook dubieus met de funderingskosten zijn omgegaan. Die werden niet omgeslagen over alle 514 appartementen in de drie nog te bouwen woontorens aan het Spuiplein, maar alleen over die in de Adagio-toren, zo maakt het raadslid op uit de beantwoording van schriftelijke vragen over de kwestie.

Fabel

De HSP’er wil verantwoordelijk bouwwethouder Boudewijn Revis vanavond tijdens een commissievergadering aan de tand voelen over de goedkope huurappartementen. Revis ging er uiteindelijk mee akkoord dat de ontwikkelaar de goedkope appartementen schrapte. ,,Ik eis dat de sociale woningen er alsnog in opgenomen worden”, stelt Bos.

In een reactie verwijst de gemeente de beschuldiging van de HSP naar het rijk der fabelen. ,,Het is onzin dat er is gepoogd deze woningen groter en daarmee (te) duur te maken”, zegt een woordvoerder. En: ,,De gemeente heeft er alles aan gedaan om de sociale woningen te realiseren.” Ook wijst hij erop dat Den Haag aan contractuele afspraken vastzit die in de vorige collegeperiode zijn gemaakt door de toenmalig HSP-wethouder Joris Wijsmuller.

Schandalig

Maar volgens de Haagse Stadspartij lijkt het er wel degelijk sterk op dat de projectontwikkelaar de sociale woningen heel bewust uit de markt heeft ‘gerekend’. ,,Zo komt hij onder de afspraak uit om goedkope appartementen tegen kostprijs te bouwen,” zegt Bos. ,,Het is schandalig dat dit kan en dat de gemeente dit goedgekeurd heeft.”

Projectontwikkelaar Volker Wessels kon vanmorgen niet onmiddellijk reageren.