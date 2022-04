Alleen vlees van de beste jagers bij restaurant Cru, Rutte en Macron ontdekten het al

Je loopt er zo achteloos aan voorbij. Dat is ook niet vreemd want restaurant Cru gaat compleet schuil achter gordijnen en ook de toegangsdeur geeft niets prijs. Bovendien, hier zit toch een slagerij? De verrassing is des te groter als je er binnenstapt. Een gevoel een verborgen parel te hebben ontdekt, een warm restaurant waar je met een beetje geluk in Parijs tegenaan loopt. Nog geen hap gegeten en ik ben al dolenthousiast.



Slager, jager en kok Alan de Vries is de man achter Cru. Hij startte hier in 2014 zijn VleeschHouwerij en levert wild, gevogelte en vleesspecialiteiten aan horeca in de Haagse regio. In het 19de -eeuwse neorenaissance pand wordt nu ook drie dagen lang restaurant gehouden waarvoor een geoliede horecamachine naar binnen is gehaald. Chef-kok Niels Rosier werkte bij sterrenrestaurants, sommelier Coen Kramer was eigenaar van het Gouden Pollepel-winnende Mazie en gastvrouw Ester Hofenk werkte in La Rive bij het Amstel Hotel en was mede-eigenaar van restaurant Het Gouden Kalf.