Asya (5) overleeft grote brand Wouwermanstraat, haar school zamelt geld in: ‘Ik wil weer behang met hartjes’

‘Asya!’. Dat was het eerste dat Kim Warners, directeur van basisschool De Buutplaats in de Schilderswijk, dacht toen ze ’s morgens hoorde over de grote brand die in de nacht had gewoed in een appartementencomplex in de Wouwermanstraat. ,,We waren geschokt op school en beseften meteen dat er één leerling van ons woont: Asya.”