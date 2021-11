Bijna 500 kilo cocaïne, verstopt in een kermisattractie, kwam per boot uit Curaçao: celstraffen tot 14 jaar geëist

In de Rotterdamse haven onderschepte de douane in april 2016 maar liefst 488 kilo cocaïne die verstopt zat in een kermisattractie, die per boot vanaf Curaçao naar Nederland was vervoerd. Acht verdachten hebben woensdag hun strafeisen gehoord, die variëren van twee tot veertien jaar.