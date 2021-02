Kunstmuseum wacht op oordeel over Haagse nazi-roofkunst: ‘Onrecht móet goedgemaakt worden’

Golfbrekers Met de podcast Zin in Kunst door het Kunstmuse­um: ‘Het depot was wel echt heel vet’

19 januari Deze keer in de rubriek Golfbrekers: Hoewel het gesloten is, waan je je toch in het Kunstmuseum met de nieuwe podcast Zin in kunst. Steven van Lummel, oprichter van de Haagse club PIP, neemt samen met Yousef Gnaoui, bekend als rapper Sef, de luisteraar mee door het museum.