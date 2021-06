‘Luiheid van Liesbeth’ en ‘laksheid van Bert’: GroenLinks-wethouders krijgen ervan langs

Zit GroenLinks in de penarie of is het wapengekletter rond haar Haagse wethouders vooral vroeg verkiezingskabaal? De kritiek op Liesbeth Tongeren en Bert van Alphen is in elk geval niet mals en bovendien nogal hardnekkig : ,,Het gaat natuurlijk niet goed met die twee. Dat is zo helder als glas.’’