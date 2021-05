Buren nog steeds niet naar huis na brand die bewoonster Chasséstraat volgens OM zelf veroorzaakte

Update Man en vrouw opgepakt bij brand in woning Chassé­straat

8 maart In een woning aan de Chasséstraat in Den Haag is vanochtend brand uitgebroken. De straat werd door de brandweer afgesloten. Tien woningen werden ontruimd, inmiddels is bijna iedereen weer thuis. De politie pakte twee mensen op voor brandstichting en belemmering.