Familie Martinetti rukt bij nacht en ontij uit om bomen te vellen: ‘Als het lastig wordt dan bellen ze ons’

Het Haagse rooi- en snoeibedrijf dat, soms bij nacht en ontij, uitrukt om lastige bomen in onze regio te vellen. Want hoewel de brandweer of hoveniers ook de hand niet zullen omdraaien voor het neerhalen van een boom, schrikken zij wel terug van exemplaren die zich in de buurt van elektriciteitsdraden of bebouwing bevinden. ,,Om een hoge dode boom in een klein Haags achtertuintje veilig en zonder schade aan de huizen, of de beplanting, weg te halen is precisiewerk. Dat kan niet iedereen’’, zegt grootvader Martinetti met enige trots.